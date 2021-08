Talibowie w Kabulu. W stolicy Afganistanu przerażenie i panika

– Chodzę w Kabulu od ambasady do ambasady, szukając drogi ucieczki. Jeżeli tu zostanę, zapewne stracę życie – mówiła niemieckiemu „Bildowi" Zarifa Ghafari, uchodząca za symbol afgańskiego postępu. Pierwsza Afganka, która objęła urząd burmistrza. Dla talibów to nie do przyjęcia. Jest wiele doniesień, że w zdobytych miastach kobiety są zmuszane, by rzucały posady lekarek, pracownic banków, rezygnowały ze studiów.