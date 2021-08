Ostatni samolot z żołnierzami USA odleciał z Kabulu

Po jego starcie wokół lotniska i na jego terenie rozległa się kanonada na wiwat z broni obecnych na lotnisku talibów.

Taliban celebrate US troop withdrawal from Afghanistan. Celebratory firing at the Kabul airport after the last US aircraft left an hour ago. Taliban flag hoisted. Top Taliban leader Anas Haqqani confirms United States has officially left Afghanistan after 19 years and 8 months. pic.twitter.com/HSTniIaME6