WHO: Nie możemy dostarczyć leków do Afganistanu

Do Afganistanu miał trafić m.in. sprzęt chirurgiczny i leki przeznaczone do leczenia zapalenia płuc u dzieci.

- (Sprzęt i leki) Są gotowe i planowaliśmy dostarczyć je do Afganistanu w tym tygodniu. Ale obecnie lotnisko jest zamknięte dla lotów komercyjnych i nie możemy ich dostarczyć - poinformowała rzeczniczka WHO, Inas Hamam, w oświadczeniu przekazanym Reutersowi.

WHO chce obecnie, aby sprzęt i leki przewiozły do Afganistanu samoloty, które lecą do Afganistanu ewakuować stamtąd obywateli państw Zachodu i Afgańczyków. Sprzęt i leki czekają w magazynie w Dubaju (ZEA).