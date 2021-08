Airbnb oferuje darmowe zakwaterowanie dla 20 000 afgańskich uchodźców

Chesky zaapelował, aby osoby chcące gościć rodzinę uchodźców, skontaktowały się z firmą, „a ja połączę Cię z odpowiednimi ludźmi, aby tak się stało!”. Akcja zaczęła się od razu. Airbnb będzie płacić za pobyty Afgańczyków.

Chesky powiadomił, że w projekcie uczestniczy organizacja non-profit Airbnb.org. Platforma podjęła też współpracę z organizacjami pozarządowymi i organizacjami partnerskimi.

Biznesmen tłumaczy, że poczuł się w obowiązku do zrobienia czegoś, bo „wysiedlanie i przesiedlanie uchodźców afgańskich do Stanów Zjednoczonych i innych krajów to jeden z największych kryzysów humanitarnych naszych czasów”. Ma też nadzieję, że do pomocy uchodźcom włączą się inni liderzy biznesu „Nie ma czasu do stracenia” – pisze Chesky.