Rada Ministrów przyjęła 13 czerwca 2024 r. założenia projektu budżetu państwa na 2025 r. Jednym z nich jest prognoza wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Rząd zakłada, że będzie to 7,1 proc. – z 7824 zł na 8379,50 zł.

Podstawa wymiaru składek ZUS

Ta prognoza jest ważna dla przedsiębiorców opłacających składki społeczne na ogólnych zasadach. Podstawą ich wymiaru jest bowiem 60 proc. tego prognozowanego wynagrodzenia. Z obecnej kwoty 4694,40 zł podstawa składek wzrosłaby więc do 5027,70 zł, tj. o 333,30 zł.

Ile wynoszą składki ZUS w 2024 roku?

Obecnie składki społeczne oraz na Fundusz Pracy opłacane z biznesu na ogólnych zasadach to wynoszą ok. 1600,32 zł (w zależności od tego, czy przedsiębiorca opłaca dobrowolną składkę chorobową i jaka obowiązuje go stawka składki wypadkowej).

Ile wyniosą składki ZUS dla przedsiębiorców w 2025 roku?

Od 1 stycznia 2025 r. będzie to najprawdopodobniej 1713,95 zł, czyli więcej niż w tym roku o 113,63 zł. To oznacza, że rocznie przedsiębiorcy będą musieli wyłożyć na ZUS – i to bez składki zdrowotnej – więcej o 1353,56 zł niż w 2024 r.