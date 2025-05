Poeta fortepianu z drugiego planu

Tak stroi się fortepiany na Konkurs Chopinowski

Konkurs Chopinowski to wydarzenie światowego formatu. Najzdolniejsi pianiści z różnych zakątków globu przyjeżdżają co pięć lat do Warszawy, by zawalczyć o tytuł najlepszego. W tym roku do organizatora – Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina – napłynęło ponad 640 zgłoszeń. Do eliminacji dopuszczono ponad 160 osób, a w Konkursie ostatecznie udział weźmie 85 instrumentalistów. Zapewnienie należytej obsługi tak prestiżowej imprezie to logistyczne wyzwanie.

– Konkursowy back stage to inny świat, niezmiernie ciekawy. Bardzo dużo się tam dzieje – zapewnia stroiciel. Pracę przy wydarzeniu rozpoczyna już we wrześniu, dwa tygodnie przed rozpoczęciem Konkursu. W tym czasie mierzy się ze sceną, z akustyką.

Stroiciele podczas Konkursu pracują praktycznie całą dobę. W ciągu dnia pełnią dyżury, zajmują się korektą stroju w trakcie przerw. Przegląd generalny instrumentów odbywa się jednak dopiero w nocy. Każda marka instrumentu ma swojego opiekuna.

– Kiedyś uczestnikom Konkursu udostępniano cztery instrumenty, podczas ostatniej edycjibyło ich pięć, w tym roku prawdopodobnie również będzie ich tyle. Nocami pracujemy rotacyjnie, by nikt nie był poszkodowany. Tak więc jednej nocy pracuję od 22.00, następnej od 2.00, później od 4.00. Najgorzej jest, gdy kończy się pracę o świcie. Bardzo chce się wtedy spać, tymczasem trzeba za chwilę od nowa podjąć obowiązki – tłumaczy stroiciel.

"Siadam, gram i próbuję zrozumieć, jakie odczucia ma pianista"

Jarosław Bednarski jest stroicielem w piątym pokoleniu. Zawód ten uprawia również jego brat Michał. Jarosław zajmuje się instrumentami marki Steinway, brat – Yamahy. Początkowo odmawiał kontynuowania rodzinnej tradycji. Postanowił, że będzie pracował z fortepianem, ale od drugiej strony, jako pianista. Ukończył Akademię Muzyczną w Warszawie (dzisiejszy Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). Po studiach jednak zaczęły go interesować aspekty techniczne.