W szkołach brakuje pielęgniarek, a te które są pójdą na emeryturę. Rząd ma plan

– Chcemy, żeby doprecyzowane zostały też zasady współpracy z dyrektorami, bo dzisiaj pielęgniarka czy higienistka pracuje na terenie szkoły, ale zatrudniona jest przez NFZ. Nie ma żadnych regulacji, więc niejednokrotnie przyjmuje ona w pomieszczeniu, w którym nie ma dostępu do komputera czy internetu – unaocznia zastępca dyrektora.

W takich warunkach trudno wprowadzić cyfryzację danych, potrzebną do tworzenia zasad polityki zdrowotnej państwa. Zwłaszcza w sytuacji, w której – jak alarmuje profesor – coraz więcej dzieci boryka się z chorobami przewlekłymi, a liczba uczniów wymagających pomocy psychologicznej i psychiatrycznej wzrosła.

Pielęgniarka szkolna bez internetu, wypełnia papierowe tabele

Na te same bolączki systemu zwraca uwagę Mariola Łodzińska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Jej zdaniem, gdyby zbierane przez pielęgniarki informacje trafiały do wydziałów polityki zdrowotnej, do prezydentów i burmistrzów, łatwiej byłoby się przygotować na problemy przyszłości.

– Dzisiaj pielęgniarki w większości zbierają dane dokumentując je na papierze, nie mają dostępu do komputera i internetu, a ich sprawozdania trafiają tylko do NFZ. Trudno więc zachęcać młodą osobę do podjęcia pracy, w której nie będzie ona miała poczucia jakiejkolwiek sprawczości – uważa szefowa Rady.

Przyznaje jednak, że założenia do nowelizacji ustawy w dużej mierze stanowią odpowiedź na postulaty środowiska.