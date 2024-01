Dieta śródziemnomorska ponownie najlepsza na świecie

US News opublikowało właśnie swój coroczny ranking najlepszych diet, które królować będą w 2024 r. Zaskoczenia nie było, bo według amerykańskich dietetyków dwa pierwsze miejsca od lat nie uległy zmianie. Pierwsza na podium znalazła się dieta śródziemnomorska, druga – dieta Dash. Trzecie miejsce zajęła dieta MIND, która wskoczyła w miejsce fleksitarianizmu.

Co wyróżnia najlepsze diety?

Dieta śródziemnomorska oparta jest na dużej ilości warzyw. Je się także pełnoziarniste produkty zbożowe, rośliny strączkowe, owoce, zioła, orzechy i zdrowe tłuszcze – zwłaszcza oliwę z oliwek. Źródłem białka są ryby i owoce morza, czasami drób, sery, jogurty i jajka. Czerwone mięso i słodycze jada się okazjonalnie. Do picia podaje się wodę i umiarkowane ilości wina.

Zdaniem lekarzy i dietetyków dieta ta ma korzystny wpływ na zapobieganie powstawaniu chorób układu krążenia i cukrzycy typu 2. To także najwyżej oceniana dieta dla osób poszukujących diety zdrowej dla kości i stawów.

Dieta Dash (Dietary Approaches to Stop Hypertension) ma za zadanie leczenie i zapobieganie nadciśnieniu i innym chorobom układu krążenia oraz wsparcie jego funkcjonowania. Polega ona głównie na ograniczeniu spożycia żywności wysokoprzetworzonej, zawierającej duże ilości sodu, tłuszczu i cukru oraz mającej wysoki indeks glikemiczny.

Z kolei MIND to sposób odżywiania mający na celu wsparcie nie tylko układu krwionośnego, ale także nerwowego i chronić przed demencją. To połączenie diety śródziemnomorskiej i diety DASH, ale jej twórcy poszli krok dalej. Wyodrębnili grupę 15 składników, z których 10 należy jeść, a 5 unikać. Do tych poprawiających sprawność umysłu zaliczane są: warzywa zielonoliściaste i inne warzywa, owoce jagodowe (na przykład jagody, truskawki, maliny), orzechy, nasiona roślin strączkowych, produkty pełnoziarniste, ryby, drób, oliwa z oliwek i wino. Zabronione natomiast są: czerwone mięso, masło i margaryna, sery żółte, ciasta i słodycze, produkty smażone oraz typu fastfood.