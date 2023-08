Ujawnienie danych lekarza oraz grupy leków jakie na jakie wystawił sobie receptę przez ministra zdrowia wywołało wielkie poruszenie wśród osób związanych z systemem ochrony zdrowia, w tym także samych pacjentów. Sprzeciw wobec władzy, która ujawniła dane medyczne za krytykę jej działań doprowadziła ostatecznie do dymisji Adama Niedzielskiego, który popełnił "niefortunny" wpis oraz złożenie do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień przez polityka, ale także zapowiedzi protestu medyków, którzy stracili zaufanie do resortu.

Do listy konsekwencji trzeba dopisać skierowanie przez Rzecznika Praw Obywatelskich pisma o złożenie wyjaśnień jak i dlaczego doszło do ujawnienia tych danych oraz jaka jest podstawa prawna, którą kierował się dymisjonowany minister.

Rzecznik przyznał iż właściwe organy powinny mieć dostęp do systemu wystawiania e-recept oraz odpowiednio kontrolować działania lekarzy, aby uniknąć nadużyć i nieprawidłowości, ale poważne wątpliwości ma budzić fakt ujawnienia danych lekarza, który wystawił receptę na samego siebie oraz grupę leków, których dotyczyła recepta. Udostępnienie takich danych musi mieć podstawę w ustawie, ale także być niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. Wydaje się, że żadna z tych okoliczności, szczególnie druga nie znajduje miejsca w tym przypadku.