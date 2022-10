Ustalenia WHO w tej sprawie przedstawił dyrektor generalny organizacji, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Jest ona następstwem testów kilku syropów na kaszel, które mogły spowodować śmierć 66 dzieci w Gambii.



Dyrektor generalny WHO poinformował dziennikarzy, że jego organizacja prowadzi śledztwo we współpracy z indyjskim regulatorem i firmą, która wyprodukowała syrop, Maiden Pharmaceuticals Ltd.



Indyjska firma odmówiła komentarza w tej sprawie - podaje Reuters. Agencja nie uzyskała też komentarza od Ministerstwa Zdrowia Indii ani od indyjskiej agencji leków.

WHO w środę wezwało do wycofania leków wyprodukowanych przez firmę Maiden Pharmaceuticals Ltd z rynku.



Światowa Organizacja Zdrowia zaznacza jednocześnie, że - według jej wiedzy - syrop, który mógł spowodować śmierć dzieci, był dystrybuowany jedynie w Gambii.



WHO wzywa do wycofania czterech stropów na kaszel. Badania laboratoryjne wykazały w nich "nieakceptowalną" ilość glikolu dietylenowego i glikolu etylenowego, które mogą być toksyczne i prowadzić do ostrej niewydolności nerek.



W lipcu w Gambii dziesiątki dzieci zaczęły zapadać na ostrą niewydolność nerek. Dzieci mające mniej niż 5 lat zaczynały mieć problemy z nerkami o trzech do pięciu dni od momentu, w którym zaczęły przyjmować syrop na kaszel.



Maiden Pharmaceuticals produkuje leki w Indiach. Są one sprzedawane na lokalnym rynku, a także w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej.