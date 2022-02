Orlen, KGHM a nawet Tesla. To najczęściej wykorzystywane przez oszustów nazwy firm, mających przyciągnąć Polaków do fałszywych inwestycji. Działający przy KNF specjalny zespół do spraw cyberbezpieczeństwa zgłosił ponad 3,4 tys. reklam tego typu – pisze Business Insider Polska.