Prof. Simon: Odtrąbienie końca epidemii to typowo socjalistyczna propaganda

- Uważam, że odtrąbienie końca epidemii w kraju, gdzie 40 proc. populacji nie przyjęło szczepionki i w którym tylko przez ostatnie pół roku ponieśliśmy jako kraj jedne z największych strat w ludziach w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców, to jest co najmniej nieuzasadnione. To niepotrzebna, taka typowo socjalistyczna propaganda - powiedział w rozmowie z portalem medonet.pl prof. Krzysztof Simon.