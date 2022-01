- Ja, żeby było jasne, to się przyznaje: ja się zaszczepiłem trzeci raz już. Moi współbracia nie wszyscy się zaszczepili, a inni się zaszczepili. A po szczepionce to jeden dostał i zakrzepicy - powiedział redemptorysta na otwarciu sympozjum. - Ja posłuchałem lekarzy. Już znałem takich, co nie słuchali lekarzy. Wąchają kwiatki od spodu. Jest po to medycyna i szukajmy uczciwych lekarzy, mądrych - mówił o. Rydzyk.

- Ja słucham mądrych, którzy mnie nigdy nie zawiedli. Nigdy mnie nie zawiedli, nigdy nie okłamali, chociaż może być błąd. (...) Ludzki jakiś błąd, nawet nie wiedzą co. Trzeba i Panu Bogu się polecić i tu modlić się, i w czasie pandemii też, a nie wszystkie kościoły pozamykać. Zobaczcie: są kraje w których dwa lata już kościoły są zamknięte. O co tu chodzi? - kontynuował zakonnik.

O. Rydzyk stwierdził, że „pandemia i wirusy to jest wielki problem, bo tu chodzi o zdrowie i życie człowieka”. - I nie ma się co dziwić, że nas to interesuje - dodał.

Toruńska Akademia Kultury Społecznej i Medialnej, należąca do Fundacji Lux Veritatis, zorganizowała w sobotę sympozjum o pandemii COVID-19. Wśród prelegentów nie ma wirusologów i epidemiologów, są za to promotorzy amantadyny jako leku na Covid-19 czy osobowy kwestionujące sens szczepień.

Jednym z pierwszych panelistów był dr Włodzimierz Bodnar, pulmonolog z Przemyśla, który zasłynął promowaniem amantadyny. W sympozjum bierze też udział lek. med. Paweł Basiukiewicz, domagający się zniesienia izolacji i kwarantanny. Internista i kardiolog z Grodziska Maz. na Twitterze często wspomaga się wpisami statystyka dr. Marka Sobolewskiego, kolejnego prelegenta, według którego „segregacja sanitarna nie ma żadnych naukowych podstaw”. Jest też dr Zbigniew Martyka, który dowodził nieskuteczności maseczek oraz twierdził, że z powodu HIV zmarło więcej osób niż na Covid-19.

Media związane z o. Rydzykiem coraz chętniej promują poglądy antyszczepionkowców i przeciwników obostrzeń. Stałym gościem w nich był do niedawna dr Zbigniew Hałat, były wiceminister zdrowia, propagator wielu fake newsów dotyczących Covid-19, łącznie z teorią o wykryciu w szczepionkach nanocząsteczek grafenu. Teraz o opinie co chwilę jest proszona walcząca z „segregacją sanitarną” posłanka PiS Anna Maria Siarkowska. Na portalu Radia Maryja od grudnia opublikowano z nią sześć wywiadów (w tym dwa przedruki rozmów z „Naszego Dziennika”). Dla porównania niestroniącego od mediów ministra Adama Niedzielskiego przez cały zeszły rok zaproszono dwa razy, a takich naukowców jak prof. Włodzimierz Gut, prof. Krzysztof Simon czy prof. Krzysztof Pyrć – nigdy.