Profesor Ravi Gupta, wchodzący w skład doradzającej brytyjskiemu rządowi grupie naukowej ds. wirusów NERVTAG, powiedział, że eksperci dowiadują się nowych rzeczy o koronawirusie „cały czas”. Ostrzegł też, że wzrost liczby zgonów i zakażeń Omikronem są „poważnym problemem”.

W poniedziałek w Wielkiej Brytanii potwierdzono 8 044 nowe zakażenia wariantem Omikron z 91 743przypadków ogółem. W rozmowie ze Sky News prof. Gupta powiedział, że rosnąca liczba zakażeń i związana z tym szybsza transmisja „może potencjalnie przytłoczyć brytyjską służbę zdrowia”. - Jest to więc naprawdę krytyczna sytuacja, z którą mamy do czynienia - ocenił.



- Nawet jeśli szczepionki chronią nas w znacznym stopniu, to zwiększona przenośność i przenikanie wirusa do społeczności, które już obserwujemy, wywiera dużą presję (na służbę zdrowia) - tłumaczył, dodając, że „nawet mały ułamek z dużej liczby przypadków wciąż przekłada się na znaczną liczbę hospitalizacji”.

Prof. Gupta, profesor mikrobiologii klinicznej w Cambridge Institute for Therapeutic Immunology and Infectious Diseases, powiedział, że Omikron ma właściwości, które w pewnym stopniu „zaskoczyły” naukowców. - Niektóre eksperymenty przeprowadzone w różnych grupach sugerują, że wirus zmienił sposób, w jaki infekuje komórki - podkreślił.

- Znowu jest to potencjalnie spowodowane pewnymi mutacjami, które miały miejsce, i - to jest duże zastrzeżenie - może istnieć nieco inny profil tego wirusa [w porównaniu z wariantem Delta - red.] - powiedział mikrobiolog. Dodał, że nawet jeśli Omikron jest łagodniejszy, niż poprzednie szczepy, to już „sama liczba przypadków nadal przełożyłaby się na poważne zachorowanie niektórych osób”.

- Nie przewidujemy, że ten wirus, z powodu tych zmian, nagle stanie się nieszkodliwy - zaznaczył prof. Ravi Gupta.