„Covovax został oceniony zgodnie z procedurą WHO EUL (Emergency Use Listing Procedure) na podstawie przeglądu danych dotyczących jakości, bezpieczeństwa i skuteczności, planu zarządzania ryzykiem, programowej trwałości oraz inspekcji zakładów produkcyjnych przeprowadzonych przez indyjskiego kontrolera leków (DCGI)” - przekazano w komunikacie. WHO podkreśliła, że ​​szczepionka spełnia standardy organizacji w zakresie ochrony przed Covid-19, że korzyści ze szczepionki znacznie przewyższają wszelkie zagrożenia i że może być ona stosowana globalnie.

„To kolejny kamień milowy w naszej walce z Covid-19. (...) Dziękuję wszystkim za wspaniałą współpracę” - napisał na Twitterze Adar Poonawalla, dyrektor generalny SII, w reakcji na decyzję WHO.

Covovax to trzecia szczepionka, związana z Indiami, która została zatwierdzona przez WHO. Pierwsza, Covishield, to indyjski wariant brytyjskiej szczepionki AstraZeneca, który również jest produkowany przez Serum Institute, największego na świecie producenta szczepionek. Druga, Covaxin, została opracowana przez Bharat Biotech International Limited z siedzibą w Hajdarabadzie.

Covovax to szczepionka dwudawkowa. Jest dziewiątą, która uzyskała zgodę WHO na zastosowanie w sytuacjach awaryjnych. Europejska Agencja Leków (EMA) poinformowała, że preparat firmy Novavax ma zostać dopuszczony na rynek europejski najprawdopodobniej jeszcze przed końcem miesiąca.