Daystar to druga co do wielkości chrześcijańska sieć telewizyjna na świecie, uruchomiona w 1998 roku i obecnie złożona z 100 stacji telewizyjnych, docierających do dwóch miliardów ludzi na całym świecie. Podczas pandemii, Marcus Lamb i jego telewizja zajęli ostre pozycje antyszczepionkowe, organizując codzienne wywiady ze koronasceptykami, którzy mówili o "niebezpiecznych, tajnych siłach zmuszających do szczepień i kradnących wolność chrześcijanom". W programie „Ukryty kryzys”, dotyczącym szczepionek przeciw koronawirusowi, Lamb zastanawiał się: „A co, jeśli najbardziej niebezpieczną rzeczą, jaką twoje dziecko może napotkać w życiu, jest to, co lekarz powiedział, że jest bezpieczne?"

Reklama

Po pojawieniu się informacji o chorobie Marcusa Lamba, jego syn Jonathan wystosował oświadczenie: „Nie mam wątpliwości, że jest to duchowy atak ze strony wroga. Wróg robi wszystko, co w jego mocy, żeby pokonać mojego ojca".

Biali ewangeliccy chrześcijanie częściej niż inne grupy religijne w USA opierają się szczepieniom przeciwko koronawirusowi.

Rzecznik Daystar, Arnold Torres, odmówił we wtorek komentarza na temat pogłosek, jakoby Lamb zmienił poglądy przed śmiercią oraz był zaszczepiony. „Rodzina prosi o poszanowanie ich prywatności, gdy opłakują stratę” – napisał Torres.

Niedługo przed śmiercią Lamba, jego żona Joni poinformowała, że u jej męża zdiagnozowano zapalenie płuc, które nastąpiło wskutek zakażenia COVID-19. Miał także cukrzycę. „Próbowaliśmy leczyć zapalenie płuc różnymi metodami, o których mówimy w Daystar. Sama ich używałam i wyszłam z COVID-19" – powiedziała w swoim programie. „Mój mąż w 100 procentach wierzył we wszystko, o czym mówimy w Daystar".



Reklama

Biali ewangeliccy chrześcijanie częściej niż inne grupy religijne w Stanach Zjednoczonych opierają się szczepieniom przeciwko koronawirusowi. Eksperci twierdzą, że zjawisko to jest związane ze sceptycyzmem wobec rządu i korzystaniem z alternatywnych mediów oraz z przychylnością wobec teorii spiskowych dotyczących zagrożeń związanych ze szczepionkami.

Marcus Lamb i jego przedsiębiorstwo było kilkakrotnie przedmiotem dochodzeń w sprawie niewłaściwego wykorzystanie pieniędzy uzyskanych od darczyńców. W 2020 roku Lamb musiał zwrócić 3,9 miliona dolarów, które otrzymał w ramach programu Paycheck Protection Program po tym, jak dochodzenie Inside Edition wykazało, że telewizja Daystar kupiła odrzutowiec dwa tygodnie po otrzymaniu pożyczki, która miała być przeznaczona na pomoc pracownikom podczas pandemii.