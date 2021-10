- Przede wszystkim trzeba egzekwować już obowiązujące przepisy. Przecież ludzie ignorują nakazy noszenia maseczek tam, gdzie wskazuje na to prawo. I nikt tego nie pilnuje. Policja sprawdza, czy maseczki są noszone w komunikacji miejskiej, ale już w galeriach handlowych - nie. To błąd - zwróciła uwagę prof. Piekarska w rozmowie z portalem Wirtualna Polska.

Jej zdaniem za nienoszenie maseczek Polacy powinni być karani. - Ale należy podejść do tego prewencyjnie, przede wszystkim powinniśmy egzekwować posiadanie paszportów covidowych. Przecież te paszporty nie są po nic! Inne kraje potrafią wykorzystać swoje możliwości prawne, które pozwalają na ograniczenia dla niezaszczepionych. Właśnie poprzez sprawdzanie certyfikatów covidowych. One nie są tylko po to, by móc wyjechać na wakacje - mówiła członek Rady Medycznej.

Z kolei regionalny lockdown, zdaniem profesor, potrzebny byłby „tam, gdzie liczba zakażeń rośnie w tempie bardzo szybkim”. - We wschodnich województwach - jakaś forma lockdownu powinna być wprowadzona - oceniła, zaznaczając, że „nie powinniśmy karać lockdownem odpowiedzialnych Polaków, którzy się zaszczepili”. - Lockdown zatem nie powinien obejmować wszystkich, tylko tych, którzy postanowili Covid przechorować. Bo zachoruje absolutnie każdy niezaszczepiony. Mówiąc wprost: zachoruje 10 mln osób. I będziemy się z tym mierzyć co najmniej kolejne półtora roku - powiedziała prof. Piekarska.

- Na pewno będziemy się musieli mierzyć z covidem również wiosną. Powtarzam: 10 milionów przechoruje Covid. I co najmniej 1,5 roku zajmie nam zmaganie się z pandemią. Niezaszczepieni ciężko za to zapłacą. Zapłacą ich rodziny. Zapłacą babcie, dziadkowie… - zapowiedziała kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Biegańskiego w Łodzi.

W ciągu ostatnich siedmiu dni Ministerstwo Zdrowia informowało, że za pomocą testów koronawirusa SARS-CoV-2 stwierdzono u 46 368 osób. W komunikatach z ostatniego tygodnia resort informował też o zgonach 516 pacjentów z Covid-19.