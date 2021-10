Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 8361 nowych zakażeniach. Dla porównania dzień wcześniej zakażeń było 6265. Tak wysokich wyników jak obecnie nie notowano w Polsce od wiosny.

Reklama

Najwięcej zakażeń, 1687, stwierdzono w województwie mazowieckim. Na drugim miejscu znalazła się Lubelszczyzna z 1632 zakażeniami w ciągu ostatniej doby, na trzecim Podlasie, gdzie były 802 zakażenia. Koronawirus był przyczyną śmierci 133 osób.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Lekarz ubolewa: O epidemii mówi sie językiem zakazów, strachu Koronawirus nie słucha rządowych prognoz, nie słucha rządzących - mówił w rozmowie z TVN24 dr Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Ale choć czwarta fala nabiera tempa, rząd nie myśli o obostrzeniach na najbliższe święta. – Pierwszym zabezpieczeniem jest szczepienie, które, co widać, działa – mówił podczas konferencji prasowej szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. – Drugim ważnym elementem są maseczki. Apeluję do wszystkich, by stosować maseczki także na cmentarzach – dodawał.

Minister zdrowia jest przekonany, że przy zachowaniu dyscypliny społecznej uda się przejść czwartą falę bez wprowadzania lockdownu. Choć niewykluczone, że pewne lokalne obostrzenia mogą się w listopadzie pojawić.