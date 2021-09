ARTYKUŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z BENEFIT SYSTEMS

Reklama

W jakiej kondycji fizycznej i zdrowotnej są Polacy po 1,5 roku pandemii?

TOMASZ GROŃ: Żyjemy od kilkunastu miesięcy w stresie i niepewności, z okresami wielotygodniowej izolacji, ograniczeniami w codziennym funkcjonowaniu. To wszystko znacząco wpływa na nasze zdrowie psychofizyczne. Niektórzy eksperci twierdzą, że skutki tego, co wydarzyło się w ubiegłym roku, będziemy odczuwać jeszcze przez wiele miesięcy, a nawet lat. Potrzebujemy powrotu do aktywności fizycznej oraz wsparcia w minimalizowaniu czy też leczeniu dolegliwości zdrowotnych, które pojawiły się w pandemii. Jednym z bardzo charakterystycznych i jednocześnie nowych problemów zdrowotnych jest tzw. long covid, na który cierpieć może nawet kilkadziesiąt procent ozdrowieńców. Objawy takie jak duszności, obniżenie ogólnej sprawności fizycznej, przewlekłe zmęczenie czy zaburzenia nastroju utrzymują się przez tygodnie, a nawet miesiące po wyzdrowieniu. Z szybkich wyliczeń wynika, że w naszym kraju problemy zdrowotne po przebytym Covid-19 może mieć nawet 2 miliony osób. Dlatego tak ważne są uruchamiane obecnie inicjatywy, często bezpłatne, które mają pomóc społeczeństwu bezpiecznie powrócić do zdrowia. Dobrym przykładem jest chociażby program rehabilitacji pocovidowej, w którym uczestniczą nasze placówki lecznicze Zdrofit Zdrowe Miejsce. W Warszawie ozdrowieńcy z objawami tzw. long covid mogą wracać do zdrowia pod czujnym okiem fizjoterapeutów i z wykorzystaniem całej infrastruktury sportowej klubów fitness. Program już działa, jest bezpłatny, a jego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Z jakimi dolegliwościami muszą się obecnie zmierzyć Polacy?

ANDRZEJ KĘPCZYŃSKI: Jednym z głównych, pośrednich skutków pandemii są wszelkie dolegliwości związane z siedzącym trybem życia. Z przeprowadzonych dotychczas badań i analiz wiemy, że tylko z powodu bólu kręgosłupa spędziliśmy w 2020 r. blisko 10 milionów dni na zwolnieniach lekarskich, a niemal połowa aktywnych fizycznie Polaków ograniczyła treningi, co wpłynęło negatywnie na ich kondycję i wagę. Od maja analizujemy w placówkach Zdrofit Zdrowe Miejsce główne dolegliwości bólowe naszych pacjentów i na niechlubne prowadzenie wysuwają się od miesięcy problemy z kręgosłupem, od odcinka lędźwiowego przez piersiowy aż po szyjny. W wielu przypadkach wynikają one z nieergonomicznych miejsc pracy i siedzącego trybu życia. Dlatego, by wesprzeć zdrowie kręgosłupa, zachęcamy do wykonywania ćwiczeń utrzymujących jego ruchomość. Polecane i najwyżej oceniane w leczeniu problemów kręgosłupa są m.in. pilates, joga czy pływanie. Warto też wspomnieć o dolegliwościach Polaków związanych z bólem przednich części kolan oraz stawu ramiennego. Co ciekawe, dotyczą one osób mało aktywnych ruchowo, które z różnych przyczyn zaczęły się ruszać rekreacyjnie, np. podejmując aktywność transportową np. do pracy i z powrotem. Na te problemy bez wątpienia wpływ miały ograniczenia aktywności, wynikające z izolacji, i zamknięcie na wiele miesięcy obiektów sportowych, w tym preferowanych przez Polaków klubów fitness i pływalni.

Reklama

W jaki sposób aktywność fizyczna pomaga zadbać o odporność – zwłaszcza w kontekście czwartej fali koronawirusa?

TG: Ruch! Nawet najmniejszy, ale podejmowany codziennie.

AG: Nasz organizm potrzebuje aktywności fizycznej, jesteśmy do niej stworzeni. Ewolucja nie przygotowała nas do spędzania dni na kanapie. Wystarczy kilka tygodni bezruchu, by znacząco obniżyła się nasza kondycja, a z czasem pogorszeniu uległy wszystkie parametry funkcjonowania organizmu lub zaostrzyły się problemy zdrowotne. Regularne ćwiczenia poprawiają naszą kondycję i samopoczucie oraz – z czym zgodziło się aż 94 proc. użytkowników klubów fitness w niedawnym badaniu – wzmacniają odporność. Oznacza to zmniejszenie ryzyka wystąpienia infekcji, łagodniejszy ich przebieg i szybszy powrót do zdrowia. Aktywność fizyczna zmniejsza także ryzyko ciężkiego przebiegu Covid-19 – według amerykańskich naukowców brak ruchu jest poważniejszym czynnikiem ryzyka ciężkiego przebiegu i śmierci z powodu Covid-19 niż palenie tytoniu czy otyłość.

Czy aktywność fizyczna jest sposobem na poprawę samopoczucia, zwłaszcza jesienią?

AK: Badania dowodzą, że już 10 minut aktywności fizycznej może sprzyjać odczuwaniu szczęścia, a im częściej i dłużej korzystamy z ruchu, tym rezultaty są lepsze. Naukowcy z Uniwersytetu Michigan dowiedli, że osoby, które ćwiczą przez co najmniej 30 minut, kilka dni w tygodniu, są o około 30 proc. bardziej skłonne uważać się za szczęśliwe w porównaniu z nieaktywnymi.

TG: Do regularnej aktywności przekonujemy obecnie Polaków w ramach kampanii „Przygotuj się!". Chcemy pokazać, że każdy trening wspiera ciało i umysł w podejmowaniu codziennych wyzwań. Dzięki aktywności fizycznej możemy z powodzeniem m.in. rozładować stres i negatywne emocje, wzmocnić zdrowie i odporność, wesprzeć koncentrację, poprawić jakość snu i życia. Dodatkowo walczymy ze stereotypowym podejściem do ćwiczeń i motywacji z nimi związanych, w czym pomagają nam nasi klubowicze, którzy zgłosili się do programu Zdrowych Przemian – wspólnie z naszymi ekspertami m.in. z sieci Zdrofit i placówek Zdrofit Zdrowe Miejsce trenują, zmieniają przyzwyczajenia żywieniowe oraz wdrażają plany poprawiające ich zdrowie psychofizyczne.

Reklama

Co robi branża fitness, żeby pomóc Polakom wrócić do formy?

TG: Widzimy wielki potencjał branży fitness w obszarze profilaktyki zdrowotnej Polaków, zwłaszcza w kontekście zapobiegania długoterminowym skutkom lockdownów i rosnących kosztów leczenia chorób cywilizacyjnych. Jak już wspomniałem, edukujemy społeczeństwo i staramy się ułatwiać Polakom dostęp do treningów. Od maja prowadzimy także placówki lecznicze Zdrofit Zdrowe Miejsce, w których fizjoterapeuci korzystają z infrastruktury sportowej klubów fitness w ramach fizjoprofilaktyki. To rozwiązanie, w które bardzo wierzymy, bo łączy środowisko medyczne i sportowe. Od maja widzimy, jak wiele daje taka synergia – w Zdrofit Zdrowe Miejsce kumulujemy wszystko to, co niezbędne, by skutecznie pomagać tym, którzy po przerwie spowodowanej różnymi przyczynami chcą bezpiecznie powrócić do aktywności fizycznej.