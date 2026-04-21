20 kwietnia 2026 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego dziekani 16 wydziałów prawa powołali Konferencję Dziekanów Publicznych Uniwersyteckich Wydziałów Prawa. Inicjatorami jej utworzenia byli dziekani wydziałów prawa Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Wrocławskiego, a gospodarzem spotkania był dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Wspólne forum środowiska akademickiego

Nowo powołana Konferencja ma stanowić ogólnopolskie forum współpracy publicznych uniwersyteckich wydziałów prawa. Jej zadaniem będzie wypracowywanie opinii i stanowisk w sprawach istotnych dla środowiska akademickiego kształcącego studentów prawa, a także wzmacnianie współpracy pomiędzy wydziałami w sprawach dotyczących dydaktyki, organizacji studiów i rozwoju badań naukowych.

Jak wskazano w Akcie powołania, Konferencja będzie współpracować z samorządami prawniczymi, Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury i innymi podmiotami zatrudniającymi absolwentów kierunku prawo. Intencją założycieli jest również stworzenie podmiotu, który mógłby być partnerem dla Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Sprawiedliwości dla wspólnych działań zmierzających do podniesienia jakości kształcenia na kierunku prawo w publicznych uniwersytetach, zwiększenia efektów działalności badawczej w dyscyplinie nauk prawnych.

Głos w sprawach ważnych dla państwa i edukacji prawniczej

W Akcie powołania podkreślono szczególną rolę wydziałów prawa w kształtowaniu kolejnych pokoleń absolwentów studiów prawniczych, którzy wykonują zadania związane z wymiarem sprawiedliwości, ochroną praw i wolności człowieka oraz funkcjonowaniem instytucji publicznych.

Sygnatariusze dokumentu zwrócili również uwagę na znaczenie wydziałów prawa dla ochrony praworządności, demokracji i sprawnego funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Wskazali zarazem potrzebę zapewnienia tym jednostkom odpowiedniego finansowania, umożliwiającego realizację ich zadań badawczych i dydaktycznych.

Konferencja Dziekanów Publicznych Uniwersyteckich Wydziałów Prawa. 16 członków założycieli

Członkami założycielami Konferencji zostały wydziały prawa: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Zielonogórskiego.