Gen. Mirosław Różański: Rząd ma problem z komunikacją

Pod względem wojskowym, jeżeli utrzymałby Krym i dwie tzw. republiki – ługańską i doniecką – Putin może ogłosić, że są one wolne, są teraz bezpieczne i to będzie takie jego minimalne quasi-zwycięstwo. Z drugiej strony w pełni zgadzam się tu z prezydentem Zełenskim – mamy świadomość tego, że wojna powinna się zakończyć odzyskaniem utraconych terytoriów ukraińskich, nawet tych sprzed 2014 r.

Reakcja polskich władz na to, co się działo w Rosji, była odpowiednia i nie była spóźniona? Przez całą sobotę żyliśmy wydarzeniami w Rosji, a dopiero wieczorem było wystąpienie prezydenta i premiera.

Niestety, komunikacja strategiczna władz odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo jest mocno wątpliwa. Te wszystkie zdarzenia – rakieta w Przewodowie, rakieta pod Bydgoszczą czy chociażby kryzys na granicy – pokazały, że nie potrafimy jako państwo komunikować się ze społeczeństwem. Bo to, że były prowadzone negocjacje z partnerami z zagranicy na poziomie premiera czy ministrów, to jest wszystko w porządku. Ale uważam, że w pierwszych godzinach tego kryzysu powinno być wystąpienie, jeżeli nie prezydenta, to premiera, który powinien krótko powiedzieć: „Polska jest bezpieczna, obserwujemy to, co się dzieje za granicą”. I wtedy mogłyby się dalej te wszystkie wiece odbywać. Pierwszy sygnał do społeczeństwa powinien być wysłany tak szybko, jak to jest możliwe, a nie wieczorem.

Doradza pan Polsce 2050. Co dzieje się z ugrupowaniem, które miało ponad 20 proc. poparcia społecznego, a dzisiaj nie może razem z PSL prześlizgnąć się nad progiem wyborczym?

Jestem doradcą Polski 2050, nie jestem członkiem partii. Kwestie dotyczące aliansów politycznych nie są moją domeną.

Natomiast muszę zapewnić, że komunikacja z Szymonem Hołownią w zakresie kwestii bezpieczeństwa, przekazywania mu tych opinii, które są analizą nie tylko moją, ale zespołu fundacji Stratpoints, są w pełni przyjmowane. Ta relacja jest dla mnie najważniejsza, bo tak widzę swoją misję.