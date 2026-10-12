W wielogodzinnej akcji ratunkowej uczestniczyło kilkudziesięciu specjalistów.

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Sardynia: 31-latek uwięziony w jaskini po osunięciu się skał

Do zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie w jaskini Gorroppeddu, położonej w górzystym rejonie Urzulei w środkowo-wschodniej części włoskiej Sardynii.

31-letni Luca Olmetto zwiedzał jaskinię wraz ze swoją partnerką, gdy doszło do osunięcia się skał. Mężczyzna został uwięziony około 10 metrów pod powierzchnią ziemi, a zawalone skały całkowicie odcięły mu drogę wyjścia.

Partnerka 31-latka znajdowała się kilka metrów za nim. Kobiecie udało się wydostać z jaskini bez obrażeń, po czym natychmiast zaalarmowała służby ratunkowe. Rozpoczęła się wówczas akcja ratunkowa, podczas której służby przez kilkadziesiąt godzin pracowały nad dotarciem do uwięzionego mężczyzny.

Akcja ratunkowa na Sardynii. Mężczyzna spędził 26 godzin pod ziemią

Ratownicy dotarli do mężczyzny w poniedziałek późnym popołudniem. Aby się do niego dostać, musieli ręcznie usunąć gruz i ziemię, które zablokowały przejście. Przez cały czas trwania akcji 31-latek był przytomny.

Po dotarciu do uwięzionego służby rozpoczęły kolejny etap operacji – konieczne było ostrożne usunięcie skał, które przysypały 31-latka.

Jak poinformował serwis Rai News, mężczyznę udało się wydostać na powierzchnię w poniedziałek, niedługo po godzinie 18.00. Na miejscu personel medyczny ustabilizował jego stan, po czym przetransportował go śmigłowcem do szpitala.

Łącznie Olmetto spędził pod ziemią około 26 godzin.

W akcji ratunkowej uczestniczyło około 48 specjalistów z sardyńskiego Korpusu Ratownictwa Alpejskiego i Speleologicznego, 30 strażaków oraz pracownicy służb ochrony ludności. Do działań wykorzystano również śmigłowiec, który dostarczał materiały i sprzęt niezbędne do zabezpieczenia miejsca zdarzenia.

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Mieszkańcy Sardynii czekali na wiadomości o 31-latku. „Cała społeczność jest z tobą”

Wiadomość o uwięzieniu mężczyzny wywołała duże poruszenie w Codrongianos, miejscowości w północno-zachodniej części Sardynii, z której pochodzi Olmetto.

W opublikowanym w mediach społecznościowych komunikacie władze miejscowości podkreśliły, że ostatnie 24 godziny były czasem „ogromnego niepokoju dla całej społeczności”. „Uważnie śledzimy sytuację i mamy nadzieję, że wkrótce otrzymamy dobre wiadomości” – przekazały lokalne władze.

W komunikacie wyrażono również wsparcie dla rodziny mężczyzny oraz podziękowano wszystkim osobom zaangażowanym w akcję ratunkową. „Nasze myśli są z Lucą i jego rodziną. Wyrażamy najgłębszą wdzięczność wszystkim ratownikom, którzy niestrudzenie pracują, aby bezpiecznie wydostać go na powierzchnię. Trzymaj się, Luca – całe Codrongianos jest z tobą” – podkreślano.

To nie pierwszy raz. Kobieta spędziła w jaskini 75 godzin

Do podobnego zdarzenia doszło w grudniu 2023 r. w północnych Włoszech. Wówczas 32-letnia Ottavia Piana została uwięziona podczas eksploracji jaskiń Bueno Fonteno w pobliżu Bergamo.

Kobieta znajdowała się na głębokości około 600 metrów i spędziła pod ziemią 75 godzin, zanim ratownikom udało się ją wydostać.

Piana doznała poważnych obrażeń, w tym złamań kręgów, żeber oraz kości twarzy. W akcji ratunkowej uczestniczyło wówczas 160 specjalistów.