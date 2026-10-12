Wąwóz Gorropu to głęboki kanion położony w Supramonte na Sardynii, wyznaczający granicę pomiędzy gminami Orgosolo i Urzulei.
W wielogodzinnej akcji ratunkowej uczestniczyło kilkudziesięciu specjalistów.
Do zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie w jaskini Gorroppeddu, położonej w górzystym rejonie Urzulei w środkowo-wschodniej części włoskiej Sardynii.
31-letni Luca Olmetto zwiedzał jaskinię wraz ze swoją partnerką, gdy doszło do osunięcia się skał. Mężczyzna został uwięziony około 10 metrów pod powierzchnią ziemi, a zawalone skały całkowicie odcięły mu drogę wyjścia.
Partnerka 31-latka znajdowała się kilka metrów za nim. Kobiecie udało się wydostać z jaskini bez obrażeń, po czym natychmiast zaalarmowała służby ratunkowe. Rozpoczęła się wówczas akcja ratunkowa, podczas której służby przez kilkadziesiąt godzin pracowały nad dotarciem do uwięzionego mężczyzny.
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Ratownicy dotarli do mężczyzny w poniedziałek późnym popołudniem. Aby się do niego dostać, musieli ręcznie usunąć gruz i ziemię, które zablokowały przejście. Przez cały czas trwania akcji 31-latek był przytomny.
Po dotarciu do uwięzionego służby rozpoczęły kolejny etap operacji – konieczne było ostrożne usunięcie skał, które przysypały 31-latka.
Jak poinformował serwis Rai News, mężczyznę udało się wydostać na powierzchnię w poniedziałek, niedługo po godzinie 18.00. Na miejscu personel medyczny ustabilizował jego stan, po czym przetransportował go śmigłowcem do szpitala.
Łącznie Olmetto spędził pod ziemią około 26 godzin.
W akcji ratunkowej uczestniczyło około 48 specjalistów z sardyńskiego Korpusu Ratownictwa Alpejskiego i Speleologicznego, 30 strażaków oraz pracownicy służb ochrony ludności. Do działań wykorzystano również śmigłowiec, który dostarczał materiały i sprzęt niezbędne do zabezpieczenia miejsca zdarzenia.
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Wiadomość o uwięzieniu mężczyzny wywołała duże poruszenie w Codrongianos, miejscowości w północno-zachodniej części Sardynii, z której pochodzi Olmetto.
W opublikowanym w mediach społecznościowych komunikacie władze miejscowości podkreśliły, że ostatnie 24 godziny były czasem „ogromnego niepokoju dla całej społeczności”. „Uważnie śledzimy sytuację i mamy nadzieję, że wkrótce otrzymamy dobre wiadomości” – przekazały lokalne władze.
W komunikacie wyrażono również wsparcie dla rodziny mężczyzny oraz podziękowano wszystkim osobom zaangażowanym w akcję ratunkową. „Nasze myśli są z Lucą i jego rodziną. Wyrażamy najgłębszą wdzięczność wszystkim ratownikom, którzy niestrudzenie pracują, aby bezpiecznie wydostać go na powierzchnię. Trzymaj się, Luca – całe Codrongianos jest z tobą” – podkreślano.
Do podobnego zdarzenia doszło w grudniu 2023 r. w północnych Włoszech. Wówczas 32-letnia Ottavia Piana została uwięziona podczas eksploracji jaskiń Bueno Fonteno w pobliżu Bergamo.
Kobieta znajdowała się na głębokości około 600 metrów i spędziła pod ziemią 75 godzin, zanim ratownikom udało się ją wydostać.
Piana doznała poważnych obrażeń, w tym złamań kręgów, żeber oraz kości twarzy. W akcji ratunkowej uczestniczyło wówczas 160 specjalistów.
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