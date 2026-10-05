Rumuńskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało w poniedziałek oficjalny komunikat, w którym potwierdziło, że na akwenie Morza Czarnego doszło do niebezpiecznego zdarzenia. W wyniku podjętej natychmiast akcji ratunkowej służbom udało się podjąć z wody 11 osób.

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Atak drona na turecki statek handlowy

Niestety, uderzenie pochłonęło też ofiary śmiertelne – dwie osoby nie żyją. Według rumuńskich mediów statek transportujący zboże został trafiony przez drona.

Portal Digi24 podał, że dron uderzył w turecki statek transportujący zboże w rejonie położonym na południowy wschód od platformy wiertniczej Pescarus, poza wodami terytorialnymi Rumunii.

Na miejsce skierowano jednostki Apollo i Ares, które prowadzą działania poszukiwawczo-ratunkowe.