Do wypadku doszło około godz. 11:00. Samolot spadł na drogę przy centrum handlowym, nie uderzył w zabudowania mieszkalne. W pierwszej fazie akcji ratunkowej służby ostrzegały o wysokim ryzyku eksplozji wraku.

Według francuskich mediów na pokładzie było 11 osób: pilot, pięciu instruktorów i pięciu kursantów. Uczestnicy lotu mieli wykonać skoki spadochronowe w tandemach. Samolot wystartował w niedzielę rano z lotniska Nancy-Essey.

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Na miejsce przybył prefekt departamentu Yves Seguy, który uruchomił regionalne centrum operacyjne (COD), by na bieżąco koordynować działania służb. Na popołudnie zaplanowano konferencję prasową z udziałem przedstawicieli prokuratury, policji i pogotowia ratunkowego. Przyjazd na miejsce katastrofy zapowiedział także minister spraw wewnętrznych Francji Laurent Nuñez.

Służby zaapelowały do mieszkańców, by bezwzględnie unikali okolic miejsca katastrofy i nie utrudniali dojazdu ratownikom oraz policji.

Przyczyny katastrofy na razie nie są znane.