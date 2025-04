Prądu pozbawionych jest 1,4 mln odbiorców na wyspie – poinformował Hugo Sorrentini, rzecznik firmy Luma Energy, zarządzającej, eksploatującej, utrzymującej i modernizującej sieć przesyłową i dystrybucyjną energii w Portoryko. – Cała wyspa jest bez prądu – dodał w rozmowie z AP.

Wielka awaria w Portoryko: Ponad 300 tys. osób pozbawionych dostępu do bieżącej wody

Do awarii doszło w przededniu Wielkanocy, gdy hotele na wyspie są zapełnione turystami niemal do ostatniego miejsca. Wiele hoteli korzysta obecnie z generatorów prądotwórczych.

W związku z awarią sieci energetycznej co najmniej 328 tys. odbiorców pozbawionych jest również dostępu do bieżącej wody. Przywrócenie dostaw prądu do wszystkich odbiorców ma zająć od 48 do 72 godzin – przyznają władze.

Na razie nie jest jasne, co spowodowało awarię. Nie jest to jednak pierwszy taki incydent w ostatnich latach, a przerwy w dostawach prądu pojawiają się na Portoryko w związku z pogarszającym się stanem infrastruktury energetycznej. Gubernator wyspy, Jenniffer González, która w związku z sytuacją kryzysową na wyspie skróciła urlop, zapewniła, że władze „pracują intensywnie”, aby rozwiązać problem przerw w dostawach energii.