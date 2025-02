Do niecodziennego wypadku doszło w Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie) we wtorek tuż po godz. 15:00. Na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Focha tramwaj wypadł z szyn i wjechał pod arkady jednej z kamienic.

Tramwaj uderzył w budynek w Bydgoszczy. W pojeździe byli ludzie

Informacja o wypadku w centrum Bydgoszczy natychmiast dotarła do służb. Jak doniesiono, tramwaj linii 6 skręcał z ul. Gdańskiej w ul. Focha i to na zakręcie doszło do wykolejenia się obu wagonów. Pierwszy człon pojazdu uderzył w budynek.

Jak przekazała straża pożarna, w chwili zdarzenia w tramwaju znajdowało się kilkadziesiąt osób. Rzeczniczka Komendy Wójewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej starsza brygadier Małgorzata Jarocka-Krzemkowska doprecyzowała w rozmowie z RMF FM, że pojazdem podróżowało 30-50 osób. Według doniesień, nikt nie ucierpiał, a budynek nie został poważnie uszkodzony.