Silny wstrząs w kopalni Rydułtowy. Dwie osoby są nadal poszukiwane

41 osób wydobytych z kopalni Rydułtowy

Z kolei se.pl podaje, że na powierzchnię udało się wytransportować 41 osób. 15 osób trafiło do szpitali w Jastrzębiu-Zdroju, Rybniku, Bielsku-Białej, Mikołowie i Kędzierzynie-Koźlu. Dwie osoby wciąż są poszukiwane i nie ma z nimi kontaktu. Na miejscu jest obecnie 13 zespołów ratownictwa medycznego.

Z górników, którzy zostali przetransportowani na powierzchnię, 22 osoby trafiły do szpitali. 20 osób ma status zielony, czyli niezagrażający życiu, jedna osoba ma status czerwony, oznacza to, że została poważnie ranna. Śmigłowiec przetransportował ją do szpitala w Katowicach - Ochojcu. Kolejna osoba z poważnymi urazami została przetransportowana na SOR rybnickiego szpitala.

Rydułtowy to jedna z najstarszych kopalń węgla kamiennego na Górnym Śląsku. Zaczęła działać w 1792 roku. Obecnie zatrudnia ponad 2 tysiące górników.