Piraci drogowi lekko wyhamowali

Czytaj więcej Tu i Teraz Policja podsumowała święta na drogach. W całej Polsce zginęło 21 osób W pięć dni, od 22 do 26 grudnia policja odnotowała 206 wypadków drogowych. To mniej niż rok wcześniej kiedy w tym samym okresie czasu było ich aż 230. W okresie świątecznym służbę pełniło 4 tysiące policjantów ruchu drogowego.

Okres świąteczny był porównywalny z tym sprzed roku. Podobnie sylwestrowo-noworoczny, kiedy wypadków było tyle samo co rok wcześniej (w sumie 160), ale zginęło w nich 18 osób – to o trzy mniej. Za to złapano kilkudziesięciu więcej nietrzeźwych kierowców – łącznie 924.

Nadmierna prędkość zabija

Przyczyny drogowych dramatów nie zmieniły się – to wciąż nieustąpienie pierwszeństwa i zbyt szybka jazda. Jednak co ciekawe, w ubiegłym roku pierwsza z przyczyn nieco się nasiliła (do 4557 przypadków - o 62 więcej niż rok wcześniej), za to rzadziej dochodziło do wypadków za którymi kryła się nadmierna prędkość – było ich 4100, czyli o 352 mniej, co oznacza blisko 8 procentowy spadek.

- Kierowców z jednej strony dyscyplinują fotoradary, z drugiej wysokie mandaty za przekroczenie prędkości. Wielu już je zapłaciło, więc nie chcą się narazić na kolejną tego typu dolegliwość finansową – uważa Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP.

- Oprócz mandatów, dużo dobrego robią kontrole radarowe, zwłaszcza odcinkowe pomiary prędkości – uważa Wojciech Pasieczny. - Niestety, ciężkość wypadków wciąż jest na podobnym poziomie. Ginie blisko dziewięć osób w 100 zdarzeniach. I większość właśnie z powodu nadmiernej prędkości, to wciąż problem – wskazuje ekspert.