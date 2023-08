Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 547 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy twierdzi, że Rosja szuka najemników na wojnę z Ukrainą w Azji środkowej.

Rosawiacja, rosyjska Federalna Agencja Transportu Lotniczego podała, że Prigożyn, twórca Grupy Wagnera, który wieczorem 23 czerwca rozpoczął jednodniowy pucz wymierzony w kierownictwo resortu obrony Rosji, w czasie którego najemnicy maszerowali na Moskwę, był wśród 10 osób na pokładzie Embraera Legacy 600.

Reklama

Katastrofa samolotu Jewgienija Prigożyna: Samolot zaczął gwałtownie spadać o 18:19

Samolot leciał z Moskwy do Petersburga, rozbił się w pobliżu wsi Kużenkino - poinformowało rosyjskie Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

Czytaj więcej Komentarze Jerzy Haszczyński: Jewgienij Prigożyn, pasażer z listy Putina Czy śmierć szefa wagnerowców, jeżeli się ostatecznie potwierdzi, miałaby wpływ na sprawy, z którymi kojarzymy Prigożyna? Wątpliwe. Nie ma ludzi niezastąpionych, także wśród bandytów.

Ian Petchenik z serwisu Flightradar24 relacjonuje, że ok. 18:19 czasu moskiewskiego samolot zaczął gwałtownie tracić wysokość - w ciągu 30 sekund z wysokości ok. 8,5 tys. metrów zszedł na wysokość ok. 2,5 tys. metrów.