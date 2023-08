To kolejna katastrofa, do której doszło podczas pokazów lotniczych w USA. W zeszłym miesiącu do wypadku doszło w Oshkosh w stanie Wisconsin. Śmigłowiec i wiatrakowiec zderzyły się w powietrzu, w wyniku czego dwie osoby zginęły, a dwie zostały ranne. Dwie inne osoby zginęły wcześniej tego samego dnia, gdy jednosilnikowy samolot wpadł do pobliskiego jeziora Winnebago.

W niedzielę świadkowie - w tym osoby, które nie były na pokazie lotniczym, ale były wystarczająco blisko, aby go zobaczyć - opublikowali nagrania z katastrofy w mediach społecznościowych. Opisywali głośny huk, a następnie ciemny dym unoszący się w pobliżu od lotniska.