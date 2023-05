Katastrofa chińskiego statku. Prawie 40 osób zaginęło

Statek rybacki Lupeng Yuanyu 028 należał do firmy Penglai Jinglu Fishery Co Ltd z siedzibą w prowincji Shandong we wschodnich Chinach. Według chińskiej telewizji CCTV, statek zatonął we wtorek rano.

Na pokładzie znajdował się 39 osób - 17 obywateli Chin, 17 - Indonezji i 5 - Filipin. Wszyscy uważani są za zaginionych.

Nie podano przyczyny wypadku.

Prezydent Chin Xi Jinping oświadczył, że do poszukiwania zaginionych powinny być zaangażowane wszelkie dostępne środki. Dodał, że systemy wczesnego ostrzegania o zagrożeniach bezpieczeństwa w przypadku operacji dalekomorskich zostaną wzmocnione.