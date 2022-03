Do incydentu doszło w niedzielę około godziny 5.00 rano podczas festynu, który odbywał się w miejscowości Strépy-Bracquegnies w gminie La Louviere na zachodzie Belgii. W grupę ludzi bawiących się na ulicy wjechał samochód osobowy. Belgijski nadawca RTBF informuje, że w aucie miało znajdować się dwoje młodych ludzi. Nie potwierdzono jednak oficjalnie tych informacji.

Reklama

Czytaj więcej Społeczeństwo USA: Samochód wjechał w uczestników świątecznej parady. Są ofiary Co najmniej pięć osób zginęło, kiedy samochód typu SUV wjechał w tłum uczestników świątecznej parady w Waukesha, w Wisconsin. Kierowca samochodu potrącił co najmniej 20 osób, w tym kilku młodych ludzi machających pomponami i grupę "Tańczących babć" (ang. Dancing Grannies).

Burmistrz miasta, w którym doszło do tragedii, Jacques Gobert, poinformował, że zatrzymano już podejrzanego. - Brak słów, to straszne. Po przybyciu na miejsce tragedii zobaczyłem ciała rozrzucone po ulicy, widziałem cierpiących ludzi. To coś niewyobrażalnego - powiedział, cytowany przez RTL Info. - Samochód jechał z dużą prędkością. Jest kilkudziesięciu rannych i kilka osób zabitych - dodał.

Czytaj więcej Przestępczość Węgry: 22-latek nawrócony na islam chciał dokonać zamachu terrorystycznego Węgierska prokuratura oskarżyła 22-letniego mężczyznę o planowanie zamachu terrorystycznego. Mężczyzna miał planować zamach wraz ze wspólnikiem w 2021 roku - głosi komunikat prokuratury.

Niektóre media informują, że przyczyną wypadku mogło być to, że kierowca auta uciekał przed ścigającą go policją. Te informacje także nie zostały jednak potwierdzone.