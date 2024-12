Opada podwyżkowa fala w polskich firmach

Zdecydowana większość, bo aż 85 proc. pracodawców zapowiadających w nowym roku wzrost wynagrodzeń przyznaje, że na tę decyzję wpłynęło właśnie kolejne podwyższenie płacowego minimum. Co trzecia firma wskazuje to jako główny, a 14 proc. jako wyłączny powód planowanych podwyżek. Tylko co siódmy pracodawca (15 proc.) kieruje się tu innymi względami, w tym najczęściej konkurencją o deficytowych fachowców czy specjalistów.

Co więcej, skala podwyżek planowanych w I połowie 2025 r. będzie wyraźnie mniejsza niż rok wcześniej. Najwięcej, bo 31 proc. firm zakłada 4–7-proc. wzrost płac, a odsetek tych, które zamierzają zwiększyć wynagrodzenia powyżej 7 proc. skurczył się teraz do 27 proc. z 43 proc. w ubiegłorocznym badaniu. O ponad 10-proc. podwyżkach mówi teraz jedynie 7 proc. pracodawców, czyli o połowę mniej niż przed rokiem. Argumentem za wzrostem pensji nie będzie już wysoka inflacja, którą w projekcie budżetu na 2025 r. założono na poziomie 5 proc. Tyle też mają wynieść podwyżki dla budżetówki, bo ogólny wzrost płac ma sięgnąć 7 proc., co wzięli też pod uwagę planujący przyszłoroczne budżety pracodawcy.

Mniej pieniędzy dla dobrze zarabiających

– Widoczny w czasach wysokiej inflacji model dwucyfrowego wzrostu płac jest na dłużej nie do utrzymania – twierdzi Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jak zaznacza, możliwości podwyżek płac znacząco ogranicza widoczne w najnowszych danych GUS wyraźne pogorszenie rentowności polskich firm. W dodatku to pogorszenie wynika nie tyle z rosnących kosztów, ile ze słabego wzrostu przychodów ze sprzedaży.

Podbijający polski PKB wzrost zapasów w firmach oznacza, że trudniej im sprzedać wytworzone produkty. Trudniej jest więc przerzucić koszt podwyżek wynagrodzeń na klientów. Widać to dobrze w badaniu Randstad: wprawdzie w związku ze wzrostem płacy minimalnej firmy nadal najczęściej zamierzają podnosić ceny swych produktów i usług, ale o ile przed rokiem planowała to ponad połowa badanych, to teraz jest to 46 proc.

– Niepojący jest fakt, że wyraźnie gorzej kondycję gospodarki oceniają ważne dla nas branże – budownictwo, handel i przemysł. To przekłada się na plany dotyczące wysokości podwyżek wynagrodzeń w pierwszej połowie 2025 r. – podkreśla Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacja Lewiatan.

Jak zwraca uwagę Andrzej Kubisiak, w sytuacji, gdy firmom kurczy się przestrzeń do tego, by przerzucić wzrost kosztów na ceny, trudno oczekiwać ekspansywnej polityki płacowej. Tym bardziej że jak wynika z cyklicznego badania PIE, dla 70 proc. firm wysokie koszty pracy stanowią kluczową barierę w prowadzeniu działalności.