O sprawie informuje portal 24Gliwice.pl. Nieprawidłowości wykryli pracownicy Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych podczas weryfikacji głosów. Dotyczyły one zadania nr 344 – „Joga funkcjonalna dla osób w wieku 40+” w dzielnicy Śródmieście.

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Uwagę pracowników zwróciła podejrzana liczba głosów

Dyrektor GODS Marta Kryś wyjaśniła, że głosy są sprawdzane co roku, jednak z taką sytuacją ośrodek zetknął się po raz pierwszy. Podejrzenia pracowników wzbudziło wyjątkowo duże zainteresowanie projektem, który sam w sobie jest niewielki. Liczba oddanych głosów znacznie odbiegała od dynamiki głosowania z poprzednich lat.

Po przeprowadzeniu analizy okazało się, że nieprawidłowości dotyczyły 680 głosów. Oddano drogą elektroniczną, jednak ośrodek nie ujawnił szczegółów mechanizmu. Zakwestionowane głosy zostały wyłączone z ustalania wyników, a instytucja przekazała sprawę do Prokuratury Gliwice Zachód.

Projekt będzie realizowany mimo sfałszowania głosów

Po weryfikacji projekt zajęć jogi miał 42 ważne głosy poparcia. Wynik ten okazał się wystarczający, aby wniosek znalazł się na liście zadań wybranych do realizacji w ramach GBO 2027. Koszt organizacji zajęć w Śródmieściu oszacowano na 21 tys. zł.