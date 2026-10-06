Pewnie jest tak, jak mówi część polityków prawicy i eksperci (m.in. Marek Kutarba na łamach „Rzeczpospolitej”). W obliczu zagrożenia agresją rosyjską częścią naszej strategii odstraszania powinno być przynajmniej przeszkolenie wojskowe obywateli. Jednak internetowa dyskusja – bardzo ostra – na temat szkoleń i ewentualnego poboru mówi o Polsce więcej, niż widać na pierwszy rzut oka.

Kto nie do woja, temu odebrać paszport, grant i kredyt?