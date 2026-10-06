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Roch Zygmunt: Dyktatura emerytów przehandluje młodych? Kamasze zamiast mieszkań

Młodzi mają dobre powody, by żywić pretensje do polskiego państwa. W zamian część prawicy chce wysłać ich do wojska i dziwi się lub nawet oburza, gdy ci stawiają opór – pisze Roch Zygmunt, młody publicysta.

Publikacja: 06.10.2026 09:59

Czy przeszkolenie wojskowe powinno być obowiązkowe?

Czy przeszkolenie wojskowe powinno być obowiązkowe?

Foto: PAP/Wojtek Jargiło

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Roch Zygmunt

Pewnie jest tak, jak mówi część polityków prawicy i eksperci (m.in. Marek Kutarba na łamach „Rzeczpospolitej”). W obliczu zagrożenia agresją rosyjską częścią naszej strategii odstraszania powinno być przynajmniej przeszkolenie wojskowe obywateli. Jednak internetowa dyskusja – bardzo ostra – na temat szkoleń i ewentualnego poboru mówi o Polsce więcej, niż widać na pierwszy rzut oka.

Kto nie do woja, temu odebrać paszport, grant i kredyt?

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