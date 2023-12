To czy w takim razie Ukraina powinna zmienić swojego przywódcę?

Jestem żołnierzem, natomiast wywoływanie konfliktów między dowódcami wojskowymi, którzy dowodzą na froncie, jest bardzo złą drogą do umocnienia swojej pozycji. A to właśnie robi Zełenski. Przeciwnie, on swoją pozycję bardzo osłabia i być może nastał czas na to, żeby zmęczony prezydent ustąpił. Bo to, co robi teraz, jeśli chodzi o zamieszanie w Kijowie, na pewno Ukrainie nie służy. Mało tego, to budzi niepokój wśród koalicji, która wspiera Ukrainę. I wszyscy sobie zadają pytanie, czy jest sens dalej ją wspierać w kontekście tego, że na dobrą sprawę Kijów nie wie, czego chce, i wprowadza zamieszanie w dowodzeniu. Politycy kijowscy, z Zełenskim na czele, mieszają się do dowodzenia, a skutki tego mieszania było widać w Bachmucie, w Awdijiwce, gdzie Zełenski każe walczyć o symbole bez celu operacyjnego. A to jest błąd w sztuce wojennej.

Co Ukraina może zrobić, żeby wygrać wojnę?

Ukraina na pewno nie wygra na polu bitwy, bo nie ma odpowiedniego potencjału. Trzeba podjąć jakieś działania polityczne z udziałem wielkiej dwójki – myślę tu o USA i Chinach – które zmuszą Putina do tego, żeby wstrzymał działania zbrojne i żeby Ukraina mogła rozpocząć proces odbudowy. Ale moim zdaniem jest to proces bardzo długi; droga do tego jest bardzo daleka. W związku z tym wydaje mi się, że przynajmniej na razie nie ma takich sił politycznych, nie ma takiej woli politycznej, nawet wśród wielkich graczy tego świata, żeby ta wojna się zakończyła może nie pokojem, bo w pokój między Rosją a Ukrainą nie wierzę, ale wstrzymaniem działań zbrojnych, rozdzieleniem wojsk. Bo jeżeli wojska będą miały ze sobą styczność, to ten wulkan będzie dymił cały czas. A zatem wydaje się, że teraz wszystko w rękach polityków. Jeżeli takie działania podejmą, jest nadzieja na to, że ta wojna stanie.

A Rosja militarnie jest silna? Odbudowała się?