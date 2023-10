System Patriot w akcji. Warszawa ma obronę przeciwrakietową

- W odróżnieniu od tych, którzy mnie krytykują i którzy mówią, że niewiele się dzieje albo nic się nie dzieje, albo krytykują mnie za to, że nie przystąpiliśmy do europejskiego systemu (czytaj: niemieckiego), skonstruowanego na rzecz zysków przemysłu niemieckiego - nie przystąpiliśmy, bo ten system nie istnieje, a nasz istnieje. Zbudowaliśmy go, budujemy wciąż, to jest cały proces, we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią - przekonywał szef MON.

- W tym roku odbyło się strzelanie na poligonie w Ustce pierwszej jednostki ogniowej "Małej Narwi", w przyszłym tygodniu kolejna jednostka ogniowa, tym razem z 15. Pułku Przeciwlotniczego i zaraz żołnierze zostaną włączeni w system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Rzeczypospolitej Polskiej. To jest naprawdę wielkie osiągnięcie i bardzo się cieszę z tego, że mogę podziękować naszym żołnierzom - kontynuował.

Dodatki za dyżury dla niektórych żołnierzy

Na niespełna dwa tygodnie przed wyborami parlamentarnymi Mariusz Błaszczak, który w obecnym Sejmie jest wiceprzewodniczącym klubu PiS, a w wyborach 15 października stara się o mandat posła z listy PiS w okręgu 20 (tzw. obwarzanku warszawskim) ogłosił, że dziękuje żołnierzom w formie zarządzenia, na podstawie którego ustanowił "dodatki za dyżury wojsk obrony przeciwlotniczej oraz wojsk obrony radiotechnicznej". - To są dodatki, które stanowią dodatkowy impuls dla naszych żołnierzy - ocenił.

- Konsekwentnie budujemy wielowarstwową obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową Rzeczypospolitej Polskiej. Zdolności, jeśli chodzi o ten sprzęt, są kosmiczne jeżeli porównujemy z tym systemem, który był wcześniej w wyposażeniu Wojska Polskiego, a więc systemem postsowieckim, to jest naprawdę wielki przełom jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszej ojczyzny - mówił w czwartek szef MON.