Poniedziałkowy rajd amerykańskiej waluty mocno dał się we znaki złotemu. Przed południem dolar zauważalnie umocnił się względem polskiej waluty powracając powyżej poziomu 3,80 zł. Z kolei notowania euro do złotego ustabilizowały się po zeszłotygodniowym umocnieniu, utrzymując się w okolicach poziomu 4,23 zł. Jednocześnie nieco mniej płacono za franka szwajcarskiego, którego kurs obniżył się do ok. 4,51zł,

Dolar w górę w reakcji na rozejm USA i Chin w wojnie handlowej

Poniedziałkowe odbicie notowań dolara jest efektem weekendowych rozmów w Szwajcarii, które przyniosły znaczny postęp w amerykańsko-chińskich negocjacjach handlowych. W wyniku zawartego porozumienia w Genewie USA i Chiny zgodziły się na wzajemne obniżenie karnych ceł o 115 pkt proc. na 90 dni. Dla inwestorów to wyraźny sygnał, że mamy do czynienia z deeskalacją wojny handlowej. W efekcie notowania pary EUR/USD obniżyły się do poziomu 1,11. - Zniesienie wzajemnych ceł pomiędzy USA, a Chinami jest o wiele bardziej znaczące, niż to spekulował rynek jeszcze w miniony piątek. Stawki przekraczające do tej pory mocno poziom100 proc., co faktycznie wprowadziło embargo w handlu, mają zostać zredukowane do bazowych 10 proc., które USA mogą zastosować wobec swoich partnerów handlowych (wzorzec Wielkiej Brytanii z ubiegłego tygodnia). W przypadku Chin stawka będzie wynosić 30 proc. (dodatkowe 20 proc. pozostało jako "kara" za przemyt fentanylu), ale Chiny zastosowały taryfę 10 proc. na produkty z USA – zauważa w komentarzu porannym Marek Rogalski, analityk DM BOŚ.