Zaufanie inwestorów do złotego nie słabnie, co przekłada się na jego siłę względem najważniejszych walut. W godzinach przedpołudniowych największy spadek względem złotego notował dolar, schodząc w okolice poziomu 3,83 zł. Mniejszą zniżkę notuje euro, które kosztuje nieco poniżej 4,18 zł. Z kolei notowania franka szwajcarskiego wyraźnie zeszły w dół osiągając poziom 4,33 zł.

Złoty korzysta ze słabości dolara

Polska waluta korzysta z poprawy globalnych nastrojów, co skutkuje osłabieniem dolara. W efekcie, w piątek przed południem notowania EUR/USD poszybowały w górę w kierunku poziomu 1,09 nie osiągając jednak tego celu. Uwaga inwestorów koncentruje się dziś przede na wydarzeniach geopolitycznych, a przed wszystkim na trwających negocjacjach USA-Rosja zmierzające do zakończenia wojny w Ukrainie. Ich efekt jest trudny do przewidzenia, ale rynek zdaje się zakładać pozytywny scenariusz, co sprzyja zmniejszeniu ryzyka geopolitycznego w naszym regionie. Z czynników lokalnych o sile naszej waluty decyduje w dużej mierze niezmienne jastrzębie nastawienie RPP w kwestii obniżek stóp procentowych potwierdzone czwartkowym wystąpieniem szefa NBP Andrzej Glapińkiego.