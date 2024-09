Notowania eurodolara w drugiej połowie zeszłego tygodnia atakowały poziom 1,119, ale bezskutecznie. Pierwszy dzień tego tygodnia przyniósł z kolei test wsparcia na 1,11, który okazał się udany. Dziś notowania EUR/USD wracają do zwyżek i sięgają z rana 1,113, co oznacza wzrost o 0,2 proc.



Złoty korzysta na umocnieniu euro wobec dolara

Lepsze zachowanie euro do dolara wykorzystuje złoty. Kurs USD/PLN zniżkuje o 0,3 proc., do 3,83 zł. Euro kosztuje z rana 4,267 zł, podobnie do poniedziałkowego zamknięcia. - Technicznie wczorajszy spadek można na razie traktować jako cofnięcie do wsparcia 1,1080-1,1100, po którym nie ma kontynuacji w stronę 1,10 i ryzyka pojawienia się podwójnego szczytu, a raczej pojawia się próba kontynuacji wzrostów – komentuje Marek Rogalski, analityk DM BOŚ.

Spokojnie jest na rynku bitcoina. Notowania największej kryptowaluty utknęły przed poziomem 64 tys. dolarów. Od początku roku bitcoin w USD wzrósł o ponad 50 proc.