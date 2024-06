Bitcoin zaledwie 5 proc. od rekordu. Wyjątkowa seria zwyżek

Niższe stopy procentowe pomagają aktywom cyfrowym

Eksperci podkreślają, że luźniejsze warunki na rynkach finansowych mogą pomóc takim aktywom jak kryptowaluty.

“Aktywa cyfrowe pozytywnie reagują na spadek stóp procentowych”, napisał w swoim raporcie dla inwestorów Tom Coutoure, menedżer Fundstrat Global Advisors.

W ciągu minionych 24 godzin drożały też takie wiodące kryptowaluty jak ether, solana, czy BNB, a także tokeny faworyzowane przez tzw. inwestorów memowych.

BNB wywodzi się z ekosystemu giełdy Binance i jest wyceniane na poziomie około 695 dolarów a więc powyżej szczytu wszech czasów z 2021 roku, kiedy kosztowało 691 dolarów.



Od stycznia ta kryptowaluta podrożała już ponad 100 proc. co świadczy o poprawiającej się percepcji perspektyw Binance. Reputacja tej największej giełdy aktywów cyfrowych na świecie bardzo ucierpiała m. in. po wykryciu przypadków łamania amerykańskich regulacji dotyczących prania brudnych pieniędzy za co Binance została ukaraną grzywną w wysokości 4,3 miliarda dolarów.

Wprawdzie bitcoin w ostatnich dniach miał trudności w utrzymaniu się powyżej 70 tys. dolarów, ale optymiści zwracają uwagę na napływy pieniędzy do amerykańskich funduszy ETF a także na prace nad regulacjami branży kryptowalut w USA.

Możliwy skok bitcoina do ponad 100 tys. dolarów

30-dniowa korelacja bitcoina z indeksem Nasdaq100 utrzymuje się w okolicach najwyższego poziomu od początku 2023 roku , co sugeruje, że najważniejsza waluta cyfrowa może skorzystać na ewentualnych ruchach technologicznego wskaźnika w górę.