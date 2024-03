Ukraina chce wprowadzić e-hrywnę. Rozpocznie drugi test

Jak przypomina agencja Unian, pod koniec 2016 roku NBU rozpoczął projekt badawczy dotyczący wprowadzenia e-hrywny, waluty krajowej opartej na technologii blockchain. Cyfrowy pieniądz może się okazać ratunkiem dla gospodarki Ukrainy. Zminimalizuje koszty transakcyjne przesyłania pieniędzy od jednego uczestnika ukraińskiego rynku płatniczego do drugiego. Do tego transakcje odbywają się błyskawicznie. Na razie w ramach projektu wprowadzone zostały do ​​obiegu cyfrowe hrywny o wartości 5 tys. hrywien.