Sam Bankman-Fried uznany za winnego. Założycielowi FTX grozi 115 lat więzienia

31-letni Bankman-Fried został uznany za winnego spiskowania mającego na celu oszukiwanie klientów giełdy FTX oraz wierzycieli powiązanego z nią funduszu Alameda Research, spiskowania w celu dokonywania oszustw związanych z papierami wartościowymi oraz surowcami, a także prania brudnych pieniędzy. W sumie miał oszukać klientów na łącznie 10 mld dolarów, m.in. wykorzystując ich pieniądze do udzielania pożyczek funduszowi Alameda Research. Dokonywane przez niego oszustwa doprowadziły w listopadzie 2022 r. do upadku giełdy FTX.

- Sam Bankman-Fried dokonał jednego z największych oszustw finansowych w amerykańskiej historii - stwierdził Damian Williams, prokurator z Południowego Dystryktu Nowego Jorku. - Choć branża kryptowalutowa może być uznana za nową i nowymi byli też gracze tacy jak Sam Bankman-Fried, to tego typu korupcja jest stara jak świat. Ta sprawa zawsze dotyczyła kłamstw, oszustw i kradzieży, do których nie mamy cierpliwości - dodał.

- Sam Bankman-Fried myślał, że stoi ponad prawem. Ten werdykt udowadnia, że się mylił - skomentował decyzję rady przysięgłych Merrick Garland, prokurator generalny USA.

Proces przeciwko Bankmanowi-Friedowi rozpoczął się na początku października. Przeciwko byłemu prezesowi FTX zeznawali jego bliscy współpracownicy, m.in. Gary Wang (przyjaciel z dzieciństwa i współzałożyciel FTX) oraz Caroline Ellison, jego była dziewczyna, która kierowała funduszem Alameda Research. Bankman-Fried zaprzeczał podczas procesu, by dokonywał oszustw. Zarzekał się, że upadek FTX był jedynie skutkiem fatalnych decyzji biznesowych. Prokuratura argumentowała, że nie ma żadnej wątpliwości, że pieniądze klientów FTX były wykorzystywane przez Bankmana-Frieda m.in. na zakupy nieruchomości do celów prywatnych i na datki dla polityków. Założyciel FTX musiał zdawać sobie sprawę z tego, że takie działania są złe, a mimo to kontynuował swoje oszustwa.