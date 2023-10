Mijający tydzień przyniósł sporo zmienności na rynku walut. W pierwszych dniach tygodnia złoty mocno rósł w siłę w reakcji na wyniki wyborów parlamentarnych. W środę na rynkach powróciły obawy związane z polityką monetarną Fedu, co wzmocniło amerykańskiego dolara. Ostatni dzień tygodnia zapowiada się spokojnie. Nastroje nieco ustabilizowała wypowiedź Jerome Powella. "W dużej mierze powtórzył on to co zwykł mówić przy każdej tego typu okazji. Najważniejsze w kontekście kolejnych podwyżek stóp procentowych będą dane płynące z gospodarki” - komentują analitycy BM mBanku.

Cały mijający tydzień zapisze się udanie dla złotego. PLN kontynuował umocnienie trwające od początku października, kiedy to kurs dolara i euro zawróciły od szczytów. W około dwa tygodnie USD/PLN spadł o 2,4 proc., a EUR/PLN o 2,6 proc.