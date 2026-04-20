– Dziękuję członkom Polskiej Izby Ubezpieczeń, partnerom rynku oraz wszystkim współpracownikom za zaufanie, zaangażowanie i wspólną pracę na rzecz rozwoju sektora. Możliwość współtworzenia przez te lata środowiska opartego na wzajemnym szacunku, dialogu i odpowiedzialności była dla mnie zaszczytem. Wierzę, że zbudowane fundamenty będą nadal służyć stabilności i dalszemu rozwojowi rynku ubezpieczeniowego w Polsce – powiedział cytowany w komunikacie PIU Jan Grzegorz Prądzyński.

18 lat za sterami Polskiej Izby Ubezpieczeń

Jan Grzegorz Prądzyński kierował Polską Izbą Ubezpieczeń od 2008 r. Przeprowadził ją przez okres dynamicznych zmian regulacyjnych w Polsce i Unii Europejskiej. W tym czasie Izba odegrała istotną rolę w procesach legislacyjnych i konsultacyjnych dotyczących kluczowych regulacji dla rynku ubezpieczeniowego, w tym wdrożenia dyrektywy Solvency II, ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD), rozwoju systemu długoterminowego oszczędzania (w tym Pracowniczych Planów Kapitałowych) oraz rekomendacji dystrybucyjnych Komisji Nadzoru Finansowego.

– Prezes Prądzyński budował silną, wiarygodną i ekspercką reprezentację sektora ubezpieczeniowego. Jego konsekwencja, zdolność do konstruktywnego dialogu w reprezentowaniu stanowiska branży bezpośrednio przekładają się na stabilność i przewidywalność rynku – skomentował Piotr Wrzesiński, wiceprezes zarządu PIU. – W imieniu pracowników Polskiej Izby Ubezpieczeń dziękuję Prezesowi za wieloletnią współpracę, wkład w rozwój organizacji oraz budowanie jej pozycji w Polsce i Europie. To solidna podstawa do dalszego rozwoju Izby i odpowiedzialnej roli PIU – dodał.

W ostatnich 18 latach PIU rozwijała swoje zaplecze eksperckie i profesjonalizowała sposób działania. Rozbudowała struktury merytoryczne obejmujące komisje, podkomisje i grupy robocze. Wzmocniła również funkcje analityczne i informacyjne oraz rozwinęła raportowanie i narzędzia wspierające uczestników rynku i instytucje publiczne.

– Z perspektywy nadzorczej szczególnie istotne jest to, że w okresie kierowania Izbą przez prezesa Prądzyńskiego ugruntowane zostały transparentne i efektywne mechanizmy współpracy rynkowej, zarówno pomiędzy zakładami ubezpieczeń, jak i w relacjach z regulatorami – oceniła Anna Włodarczyk-Moczkowska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej PIU.

PIU od lat organizuje debaty branżowe, kongresy, konferencje i seminaria, pełniąc rolę platformy wymiany wiedzy oraz koordynacji działań zakładów ubezpieczeń. Izba prowadzi także działania edukacyjne służące podnoszeniu świadomości ubezpieczeniowej w polskim społeczeństwie. Ich elementem są raporty tematyczne i sektorowe, a także kampanie informacyjne.

Pod kierownictwem Jana Grzegorza Prądzyńskiego Polska Izba Ubezpieczeń konsekwentnie wzmacniała swoją rolę reprezentanta sektora ubezpieczeń w dialogu z administracją publiczną, parlamentem i organami nadzoru. Wskazywała, że sektor ubezpieczeniowy odgrywa istotną rolę w polskiej gospodarce jako stabilizator finansowy i mechanizm ograniczania ryzyka dla gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw. Tłumaczyła, że ubezpieczyciele nie tylko wypłacają miliardy złotych odszkodowań, wspierając ciągłość działalności firm i bezpieczeństwo finansowe klientów, ale także pełnią funkcję ważnych inwestorów instytucjonalnych, lokując kapitał w obligacje skarbowe i zapewniając rozwój rynku finansowego.

Izba aktywnie uczestniczyła również w pracach europejskich struktur branżowych, m.in. za pośrednictwem stałego biura w Brukseli. Współpracowała z Insurance Europe oraz EIOPA, wzmacniając głos polskiego rynku w europejskiej debacie regulacyjnej.

Wybór nowego prezesa Polskiej Izby Ubezpieczeń w maju

Polska Izba Ubezpieczeń zapewniła w poniedziałek, że kontynuuje swoją działalność oraz wszystkie podjęte wcześniej inicjatywy. Komisja Rewizyjna PIU, zgodnie ze Statutem Izby, prowadzi proces wyboru kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 7 maja 2026 r. odbędzie się głosowanie nad kandydaturą/kandydaturami rekomendowanymi przez Komisję Rewizyjną PIU. Członkiem Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń pozostaje wiceprezes zarządu PIU Piotr Wrzesiński.