Karuzeli kadrowej w PZU ciąg dalszy. Odwołany prezes PZU Życie

Walne zgromadzenie należącej do Grupy PZU spółki PZU Życie odwołało w piątek Jarosława Mastalerza ze stanowiska prezesa zarządu. To na razie informacja nieoficjalna. Próbujemy ją potwierdzić w centrali PZU.

Odwołanie prezesa PZU

Przypomnijmy, że w poniedziałek rada nadzorcza PZU odwołała ze składu jej zarządu prezesa Artura Olecha. - Uchwała o odwołaniu nie zawiera informacji o przyczynach odwołania oraz weszła w życie z chwilą podjęcia. Jednocześnie, rada nadzorcza PZU podjęła uchwałę w sprawie delegowania członka rady nadzorczej PZU Andrzeja Klesyka do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu spółki – poinformowała spółka. Andrzej Klesyk ma pełnić funkcję prezesa spółki do czasu powołania nowego prezesa, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące.

Artur Olech na stanowisko prezesa PZU został powołany w kwietniu zeszłego roku. W grudniu zeszłego roku spółka ogłosiła strategię na lata 2025-27. Znalazły się w niej m.in. sprzedaż Aliora do Pekao (oba banki należą do Grupy PZU), a także wzrost zysku do poziomu powyżej 6,2 mld zł na koniec 2027 r. To o niemal 2 mld zł więcej od celu zapisanego w strategii na lata 2021-23. Wzrost zysków ma przynieść przede wszystkim wyższa sprzedaż ubezpieczeń. Zebrana składka ma na koniec horyzontu nowej strategii wzrosnąć o co najmniej 7,5 mld zł, do 36 mld zł. Wskaźnik rentowności ma podskoczyć o 2 pkt. proc. do 19 proc. Spółka zapowiedziała też kontynuację polityki dywidendowej, przy czym w ramach dywidendy wypłacane ma być nie mniej niż 4,5 zł za akcję.

Resort aktywów państwowych nie podał przyczyn odwołania Artura Olecha. - Rada Nadzorcza podjęła decyzję w sprawie prezesa zarządu PZU, ale jest oczywiste, że jest ona zgodna z punktem widzenia ministra aktywów państwowych – poinformował nas tylko.