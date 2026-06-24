W komunikacie Polskie Porty Lotnicze podkreślono, że osiągnięte wyniki są historyczne. – To rezultat sprawnej organizacji, efektywnego zarządzania, a także rekordowej liczby obsługiwanych pasażerów na lotniskach zarządzanych przez PPL S.A. – oceniono.

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Przychody Grupy Kapitałowej PPL sięgnęły 4,02 mld zł, rosnąc o 16,3 proc. w porównaniu z 2024 rokiem, a zysk netto wyniósł niemal 1,03 mld zł, co oznacza wzrost o 25,4 proc. Wartość aktywów grupy osiągnęła blisko 11 mld zł.

Przychody samej PPL wyniosły niemal 1,83 mld zł, co oznacza wzrost o 12,6 proc. rok do roku, a zysk netto przekroczył 700,5 mln zł, rosnąc o 8,6 proc.

Poinformowano również, że koszty operacyjne Grupy PPL wzrosły o 13,5 proc. Główny wpływ miał na to wzrost kosztów pracy o 19,5 proc., które stanowią 48 proc. wszystkich kosztów działalności grupy.

Cytowany w komunikacie członek zarządu PPL ds. finansowych, Marcin Danił, poinformował, że spółka zakłada wypracowanie w tym roku wyników finansowych na poziomie zbliżonym do osiągniętego w ubiegłym roku, mimo konfliktu na Bliskim Wschodzie i wojny w Ukrainie.

– Będzie to możliwe dzięki dalszemu przewidywanemu wzrostowi ruchu lotniczego. Szacujemy, że liczba pasażerów korzystających z Lotnisko Chopina w Warszawie w 2026 roku wyniesie około 25,2-25,5 mln. Oznacza to wzrost o 5-7 proc. w stosunku do ubiegłego roku. W kolejnych latach liczba ta będzie sukcesywnie rosła, osiągając w 2030 roku zakładany poziom 30 mln pasażerów – poinformował Danił.

Rekordowe wyniki PPL i ambitne plany rozwoju Lotniska Chopina

Spółka wskazała, że jej stabilna kondycja finansowa umożliwia realizację inwestycji infrastrukturalnych. Zabezpieczone jest w pełni m.in. finansowanie modernizacji Lotniska Chopina, której koszt szacowany jest obecnie na około 940 mln zł.

– Zgodnie z harmonogramem prace projektowe potrwają do 2026 roku, roboty budowlane zaplanowano na lata 2026-2028, a cała inwestycja zakończy się w 2029 roku – przypomniały PPL.

PPL są wiodącym podmiotem infrastruktury transportu lotniczego w Polsce i zarządzają m.in. Lotniskiem Chopina w Warszawie. Spółka jest również podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej PPL i posiada udziały lub akcje w 17 spółkach, w tym zarządzających portami lotniczymi. PPL są w całości własnością Skarbu Państwa.