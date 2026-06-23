O decyzji zwiększającej przepustowość lotniska z 34 mln do 44 mln pasażerów rocznie spółka Centralny Port Komunikacyjny poinformowała w poniedziałek.

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– Od samego początku zakładaliśmy pewną elastyczność. Gdyby lotnisko miało mieć trzy pirsy, to przepustowość w dniu otwarcia wynosiłaby 34 mln. Dziś widzimy uzasadnienie, żeby budować od razu cztery pirsy, czyli dodajemy do projektu pirs E, który do tej pory był tylko wariantowy – powiedział „Rzeczpospolitej” Filip Czernicki, prezes spółki CPK.

O powodach, dla których spółka CPK zdecydowała się zmienić projekt i realizować inwestycję w rozbudowanym wariancie, pisaliśmy wczoraj.

Czernicki podkreślił jednak, że zmiana projektu nie oznacza, iż już od pierwszego dnia funkcjonowania lotniska będzie ono w stanie obsługiwać 44 mln pasażerów.

– Wybudowanie czwartego pirsu daje nam przepustowość do 44 mln, natomiast to, co możemy po drodze jeszcze dostosowywać, to kwestie przepustowości kontroli bezpieczeństwa – w zależności, ile będzie ścieżek kontroli bezpieczeństwa, tyle lotnisko będzie mogło obsłużyć pasażerów – wyjaśnił Czernicki.

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– Nie zakładamy, że to będzie od razu ruch na 44 mln. Zakładamy, że na dzień otwarcia nie będzie potrzebna aż taka przepustowość, więc nie będziemy od razu wyposażać całej strefy bezpieczeństwa – dodał prezes CPK.

Główny wykonawca jeszcze w tym roku

Prezes spółki CPK zapewnił, że dotychczasowe kamienie milowe inwestycji Port Polska przebiegają zgodnie z harmonogramem i jeszcze w tym roku spółka chce wybrać wykonawcę głównej części inwestycji, czyli samego lotniska.

– Prowadzimy dialog konkurencyjny na wykonawcę terminalu. Jesteśmy już na finiszu. W najbliższych tygodniach, kilku miesiącach zaprosimy [firmy – red.] do złożenia ofert i jeszcze w tym roku chcemy wybrać wykonawcę tego największego zlecenia – poinformował Czernicki.

Spółka CPK prowadzi dialog konkurencyjny z pięcioma konsorcjami. – Z 16 firm zrzeszonych w tych pięciu konsorcjach, aż 14 to firmy polskie, z polskim rodowodem czy płacące tu podatki – powiedział prezes.

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” potwierdził, że zamówienie uwzględniać już będzie budowę lotniska z czterema, a nie trzema pirsami. – Budowa czterech pirsów znajdzie się w wariancie podstawowym oferty przetargowej, a nie w opcji – zaznaczył.

Budowa czwartego pirsu to koszt 1,5 mld zł

Zgodnie z założeniami budżet całej inwestycji Port Polska, w skład której oprócz części lotniczej, wchodzi też komponent kolejowy, to 131,7 mld zł. Z tego część lotnicza ma kosztować 42 mld zł.

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” prezes spółki CPK poinformował, że koszt budowy czwartego pirsu wyniesie 1,5 mld zł, ale jego budowa pozwoli uniknąć późniejszych zmian i przebudowy tej części terminala, co oszczędzi ok. 1 mld zł.

– Natomiast gdybyśmy budowali teraz lotnisko na 34 mln pasażerów, to w kolejnej fazie, przy budowie czwartego pirsu, musielibyśmy zmieniać lokalizację np. business lounge'e czy niektórych elementów infrastruktury lotniska. Szkoda byłoby tak tracić pieniądze – dodał prezes.

Zaznaczył, że zwiększenie kosztu budowy o 1,5 mld zł nie oznacza automatycznie, że budżet inwestycji wzrośnie z 42 mld zł do 43,5 mld zł. – Tu będą pewne przesunięcia, przyspieszenie inwestycji, które i tak planowaliśmy. To będzie oczywiście trochę więcej niż 42 mld zł, ale nie aż o 1,5 mld zł – wskazał.

Otwarcie lotniska pod koniec 2032 r.

W poniedziałek spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała umowę z Budimeksem na realizację pierwszej fazy przygotowania gruntu do budowy lotniska. Chodzi o tzw. palowanie, czyli wbicie w grunt ok. 8 tys. pali fundamentowych. Zakończenie tej fazy budowy przewidziano na przełom lat 2027 i 2028.

Prezes CPK w rozmowie z nami poinformował, że decyzja o uwzględnieniu czwartego pirsu lotniska w planach budowy nie wpłynie na harmonogram inwestycji. Nadal obowiązującą datą oddania inwestycji dla pasażerów jest koniec 2032 r.

– Ten pirs to nie jest nadbudowywanie, tylko dobudowywanie. Ta zmiana wpłynie na koszt, ale nie na harmonogram. Po prostu front robót będzie większy – wyjaśnił Czernicki.