O sprawie pisze „Fakt”, powołując się na niemiecki „Manager Magazin”.

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Anonimowa ankieta wśród członków zarządu Volkswagena. Oto wyniki

Sytuację koncernu Volkswagena oceniło dziewięciu członków zarządu w wewnętrznej, anonimowej ankiecie przeprowadzonej przez zewnętrzną firmę konsultingową. Wyniki badania trafiły w kwietniu do rady nadzorczej. Celem anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród członków zarządu VW było uzasadnienie potrzeby restrukturyzacji i oszczędności.

W ocenie 6 z 9 członków zarządu Volkswagena koncern jest „zagrożony w swoim istnieniu”. Z kolei 3 pozostałe osoby uznały, że sytuacja jest napięta. Żaden członek zarządu nie określił sytuacji firmy jako stabilnej. Wszyscy członkowie zarządu przyznali, że model biznesowy koncernu jest nierentowny, podobnie jak strategia firmy na rynkach Chin i Ameryki Północnej.

Badanie ujawniło również, że szefowie marek VW, Audi, Seat, Cupra i Skoda nie zgadzają się w kwestii przyszłego kierunku rozwoju firmy. 4 członków zarządu zaznaczyło w ankiecie, że w samym zarządzie panuje niezgoda, a 4 kolejnych wybrało odpowiedź o zgodzie „w zasadzie”. Żaden z badanych nie zaznaczył natomiast odpowiedzi mówiącej o pełnej jednomyślności.

Spadek zysku netto koncernu Volkswagena. Możliwe kolejne zwolnienia

Informacje o wynikach anonimowej ankiety wypłynęły do mediów tuż przed walnym zgromadzeniem akcjonariuszy Volkswagena, które odbyło się w czwartek 18 czerwca.

Zysk netto koncernu w pierwszym kwartale 2026 r., jak przypomina „Fakt”, spadł rok do roku o 28,4 proc. (z 2,186 mld do 1,564 mld euro). Do końca bieżącego roku w koncernie Volkswagena w Niemczech pracę straci 19 tys. osób, a do 2030 r. — ponad 28 tys. Ponadto firma cały czas rozważa ewentualne zamknięcie swoich zakładów w Emden, Zwickau, Hanowerze, a także fabryki Audi w Neckarsulm.