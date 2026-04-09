Czeski prywatny przewoźnik kolejowy RegioJet wycofuje się z Polski. „Obsługa krajowych połączeń Kraków – Warszawa – Gdynia oraz Poznań – Warszawa zostanie zakończona z dniem 3 maja 2026 roku. Pasażerowie zostaną dziś poinformowani o odwołaniu połączeń po tej dacie za pomocą SMS lub e-maila” – poinformowała spółka w komunikacie.

Powodem decyzji ma być utrudnianie przewoźnikowi działalności – zarówno przez konkurencyjne PKP Intercity, jak i zarządzającą infrastrukturą spółkę Polskie Linie Kolejowe. RegioJet skarży się także na negatywną kampanię w mediach skierowaną przeciwko przewoźnikowi. Czesi przypominają sprawę blokowania sprzedaży zajezdni w Warszawie, która miała być zapleczem technicznym przewoźnika. A także odmowę reklamowania swoich usług na dworcach PKP.

- Mimo że europejskie przepisy otworzyły rynek niedotowanego transportu kolejowego już w 2010 roku w ramach tzw. czwartego pakietu kolejowego, naszym zdaniem w Polsce nie funkcjonują standardowe warunki konkurencji - twierdzi spółka. Jej właściciel Radim Jancura przeprasza pasażerów i oświadcza: - Nie mogę dalej narażać przyszłości spółki, którą założyłem w wieku 23 lat. Wierzę, że w bardziej sprzyjających warunkach będziemy mogli ponownie świadczyć nasze usługi w Polsce - powiedział.

Czeski przewoźnik deklaruje, że jest gotowy powrócić, gdy rynek będzie rzeczywiście otwarty i zapewni uczciwe oraz transparentne warunki dla wszystkich operatorów. Obecna sytuacja - w tym blokowanie infrastruktury, ograniczenia sprzedaży oraz drapieżna polityka cenowa ze strony PKP Intercity - jak twierdzi RegioJet - ma zagrażać stabilności ekonomicznej grupy RegioJet w Czechach.

Realizowane przez RegioJet międzynarodowe połączenia Przemyśl - Kraków - Praga oraz Warszawa - Praga będą nadal obsługiwane.